Orsolini dal Bologna alla Juventus, la strada è tracciata: questa estate o la prossima



La Juventus vorrebbe riportare Riccardo Orsolini a Torino. Il club bianconero avrebbe un accordo verbale con la società felsinea: per averlo il prossimo giugno dovrebbe corrispondere al Bologna 26 milioni di euro mentre nell’estate del 2021 la cifra è destinata a salire a 31 milioni. Dal club rossoblù, per il momento, non ci sono commenti.

