Oscar 2020: prima uscita pubblica per Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, figliastra di Al Pacino



Quella della cerimonia degli Oscar 2020 è stata la prima occasione ufficiale in cui l’attore si è presentato con la compagna, benché siano legati già da oltre due anni. La coppia è apparsa insieme in platea ma DiCaprio e la Morrone (la cui madre è la ex di Pacino) hanno scelto di calcare il red carpet separatamente.

