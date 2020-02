I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Padova, chi è Adriano Trevisan, la prima vittima del coronavirus in Italia



Si tratta di uno dei due contagiati nel padovano: Adriano Trevisan, 77 anni e padre dell’ex sindaco di Vo’ Euganeo, Vanessa Trevisan. L’uomo era un muratore in pensione, già ricoverato da una decida di giorni nell’ospedale di Schiavonia per precedenti patologie. Si trovava in terapia intensiva, in condizioni critiche.

