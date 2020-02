I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Padova, sposa bambina e mamma a 13 anni: il marito condannato a 5 anni



Condannato a 5 anni con rito abbreviato Luca Caari, trentatreenne sinti che lo scorso anno sposò e mise incinta una ragazzina nomade di tredici anni che non sapeva né leggere né scrivere. L’uomo è stato condannato a Padova per violenza sessuale su minore. Indagini in corso sul ruolo dellla famiglia della minorenne.

Continua a leggere



Condannato a 5 anni con rito abbreviato Luca Caari, trentatreenne sinti che lo scorso anno sposò e mise incinta una ragazzina nomade di tredici anni che non sapeva né leggere né scrivere. L’uomo è stato condannato a Padova per violenza sessuale su minore. Indagini in corso sul ruolo dellla famiglia della minorenne.

Continua a leggere

Continua a leggere