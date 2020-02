I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Palermo, la turista bergamasca positiva al coronavirus festeggia il compleanno in ospedale



Compleanno in ospedale per la donna di 66 anni positiva al coronavirus e ricoverata in ospedale a Palermo: la turista bergamasca era in vacanza con una comitiva in Sicilia quando ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Insieme con il personale sanitario ha festeggiato il suo compleanno nel reparto di isolamento dell’istituto sanitario.

