Palermo, rubato il passeggino di una bimba disabile. L’appello dei genitori: “Restituitelo”



L’appello di una famiglia di Palermo a cui domenica scorsa è stato rubato un passeggino omologato per la figlia disabile mentre si trovavano nell’androne di un palazzo in via Rocco Jemma: “Siamo disperati. Senza quello non può uscire, non posso portarla a fare una passeggiata all’aria aperta”. Tuttavia, il direttore della sanitaria che fornisce questi tipi di passeggini si è offerto di darne subito un altro ai genitori.

