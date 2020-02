I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Papa Francesco incontra la donna che aveva schiaffeggiato per scusarsi di persona



Dopo essersi scusato pubblicamente per lo shiaffeggiamento in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha voluto incontrare la donna protagonista del gesto di stizza del Pontefice per chiederle personalmente il perdono per l’accaduto. L’appuntamento è avvenuto all’inizio di gennaio ma non è stato pubblicizzato in alcun modo dai media vaticani.

