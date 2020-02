I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Parma-Gervinho, prove di disgelo: si allena con i compagni, è reintegrato in rosa



L’attaccante è stato reintegrato in rosa. Nella giornata di giovedì, Gervinho è tornato ad allenarsi con i suoi compagni e con D’Aversa che potrà convocarlo contro il Sassuolo. “Ha chiesto scusa” ha detto il ds Faggiano: a gennaio Gervinho firmò con una squadra del Qatar, il Parma non presentò in tempo i documenti e il giocatore si assentò dagli allenamenti.

