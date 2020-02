I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Parma-Lazio 0-1, decide un gol di Caicedo. Inzaghi è a -1 dalla Juve



La Lazio vince anche in casa del Parma. Il match del Tardini finisce 1-0 e lo decide un gol di Caicedo. La Lazio ora lotta sì per lo scudetto, Inzaghi e i suoi non possono più nascondersi. La Juventus ha solo un punto in più. Nel finale di partita grosse polemiche per una trattenuta di Acerbi su Cornelius, non fischiata dall’arbitro e non rivista al VAR.

