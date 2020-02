I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Patrick non vuole Serena Enardu al Gf Vip: “Una buzzurra, dice parolacce e frasi crudeli”



Patrick Ray Pugliese ammette di non trovare simpatica Serena Enardu, compagna di Pago conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. “È una buzzurra, dice parolacce e frasi crudeli” è il giudizio severo del volto storico del reality “Se avesse trattato me come tratta Pago l’avrei salutata”.

