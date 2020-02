I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paura coronavirus a Bacoli, il sindaco Della Ragione: ‘Diffuse notizie false, no a psicosi’



Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha rassicurato i suoi concittadini su Facebook: sono false le notizie sul ritorno di bambini cinesi dalla Cina ed esiste una task force specifica per prendere in carico tutte le segnalazioni di casi sospetti di coronavirus. Infine, il Sindaco ha lasciato il suo numero di telefono: “Potete contattarmi per future preoccupazioni”.

