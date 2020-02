I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Paura Coronavirus, annullato il carnevale di Acerra



Il sindaco del popoloso comune di Acerra, alle porte di Napoli ha sospeso in via precauzionale la sfilata di Carnevale e tutte le feste collegate all’evento. Motivo? La paura del coronavirus scaturita dall’allarme scattato su un imprenditore ora in isolamento per analisi nella clinica Villa dei Fiori.

