Pavia, mistero sulla escort scomparsa: elicotteri e droni in volo per ritrovare Lara Argento



Un nucleo di ricerca speciale formato da carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e croce rossa, dalla mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio è impegnato nelle ricerche di Lara Argento, la trans 41enne scomparsa a Pavia lo scorso 21 dicembre. In volo droni ed elicotteri per perlustrare dall’alto il territorio dove è stato agganciato per l’ultima volta il telefonino della trans.

