Pavoletti spiega l’infortunio: “Stavo scherzando con Cigarini, nessuna scazzottata”



Leonardo Pavoletti è intervenuto in conferenza stampa per spiegare i dettagli del suo nuovo grave infortunio. Il centravanti che sarà costretto ad un ulteriore lunghissimo stop, ha confermato di essersi fatto male in occasione della cena di squadra, smentendo le voci relative ad una rissa con un compagno: “Mi dispiace siano uscite cose non vere, su presunte risse e scazzottate con altri giocatori”

