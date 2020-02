I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pechino Express, lite furiosa tra Marco Berry e Ludovica Marchisio: prima coppia eliminata



È iniziata l’ottava stagione edizione di Pechino Express, l’adventure game di Rai2 condotto da Costantino della Gherardesca. Prima in classifica la coppia dei Gladiatori formata da Max Giusti e Marco Mazzocchi. Eliminata la coppia Padre e Figlia di Marco Berry e Ludovica Marchisio, dopo una lite furiosa per non aver retto la tensione. Stringono i denti Asia Argento e Gemma Vera come Figlie d’Arte e stupisce un agguerritissimo Enzo Miccio in coppia con Carolina Giannuzzi, Wedding Planner.

