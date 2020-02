I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pedone investito e ucciso a Ischia, si è costituito il pirata della strada



Si è costituito il guidatore della vettura che stamane all’alba ha investito e ucciso un pedone ad Ischia: si tratta di un 24enne del posto, risultato positivo anche ai test per i cannabinoidi. Il giovane è ora in carcere in attesa di giudizio: deve rispondere di omicidio stradale e fuga. La vittima è un 64enne, anche lui ischitano.

Continua a leggere



Si è costituito il guidatore della vettura che stamane all’alba ha investito e ucciso un pedone ad Ischia: si tratta di un 24enne del posto, risultato positivo anche ai test per i cannabinoidi. Il giovane è ora in carcere in attesa di giudizio: deve rispondere di omicidio stradale e fuga. La vittima è un 64enne, anche lui ischitano.

Continua a leggere

Continua a leggere