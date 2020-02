I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pensioni, coi soldi della quota 100 la nuova uscita anticipata dal lavoro: il piano del governo



Il governo ha più volte confermato di voler superare la quota 100 e in questi giorni proseguono gli incontri con i sindacati per dare vita a una nuova forma di anticipo pensionistico. L’idea dell’esecutivo sembra essere quella di utilizzare le risorse della quota 100 per il piano di flessibilità in uscita dal lavoro.

