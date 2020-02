I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché Achille Lauro si è spogliato sul palco di Sanremo 2020: “È San Francesco”



Perché Achille Lauro si è spogliato sul palco del Festival di Sanremo 2020 rimanendo con un body trasparente? Il mistero è stato svelato dallo stesso artista su Instagram: “La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”.

