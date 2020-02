I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché Cristiano Ronaldo non è stato convocato per Juventus-Brescia



Cristiano Ronaldo non è stato convocato per Juventus-Brescia. Una scelta sorprendente ma legata ad una volontà dello stesso giocatore che ha chiesto e ottenuto da Maurizio Sarri un turno di riposo. Una situazione legata alla necessità di ricaricare le energie in vista del tour de force che attende i bianconeri.

