Perché Giorgio Chiellini è in tribuna per Lione-Juventus



Complice la condizione fisica del suo giocatore e il regolamento della Champions League, che non permette all’allenatore di portare in panchina tutti i giocatori, Sarri ha lasciato in tribuna Giorgio Chiellini in occasione del match di Champions League a Lione. Il capitano bianconero potrà però tornare in campo nelle prossime due partite contro Inter e Milan.

