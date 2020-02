I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perché Valentino Rossi non è a Sanremo 2020 con Francesca Sofia Novello



È la notte di Francesca Sofia Novello al Festival della canzone italiana di Sanremo. La modella, fidanzata di Valentino Rossi, è la presentatrice che affianca il padrone di casa Amadeus nella quarta serata della kermesse. Come accaduto ieri sera per Georgina Rodriguez che si è esibita sotto gli occhi del compagno Cristiano Ronaldo, il pilota della Yamaha sarà in platea al seguito della bella Francesca Sofia? Niente da fare per il campione di Tavullia alle prese con i test di Sepang, in Malesia, in vista della nuova stagione di MotoGP.

