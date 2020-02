I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Permessi non in regola, sequestrato un complesso edilizio: tra i soci anche Fabio Quagliarella



La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro di un intero complesso edilizio a Sant’Agnello, nella penisola sorrentina: i permessi per realizzare l’opera edilizia non sarebbero conformi. Tra i soci dell’affare – che coinvolge una cordata di imprenditori – c’è anche il calciatore partenopeo Fabio Quagliarella, che però non è indagato.

