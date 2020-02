I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Perugia, lo striscione dei tifosi per Gaucci: “Nel bene e nel male non ti dimenticheremo”



Emozioni forti prima del fischio d’inizio di Perugia-Spezia, match delle 18 del sabato della 23a giornata di Serie B. Minuto di raccoglimento prima del via alle ostilità per ricordare Luciano Gaucci, lo storico presidente biancorosso, scomparso una settimana fa a 81 anni. Silenzio e applausi, mentre sugli spalti dello stadio Renato Curi i tifosi di casa esponevano un lungo striscione per ricordare l’ex patron: “Luciano uragano Gaucci, nel bene e nel male Perugia non ti potrà mai dimenticare”

