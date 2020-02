I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pianura, festeggia la scarcerazione bloccando la strada con i fuochi d’artificio illegali



Un uomo, appena scarcerato, ha festeggiato la libertà facendo esplodere dei fuochi d’artificio in via San Josemaria Escrivà, a Pianura, quartiere di Napoli. Lo spettacolo è stato trasmesso su Facebook con una diretta, il video è stato rilanciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli; lo stesso uomo, qualche mese fa, si era proprio scagliato in video contro Borrelli a difesa dei parcheggiatori abusivi.

