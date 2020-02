I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Piatek segna il suo primo gol in Bundesliga: Dusseldorf-Herta Berlino finisce 3-3



Krzysztof Piatek ha segnato il primo gol in Bundesliga firmando la rete nel 3-3 dell’Herta Berlino in casa del Fortuna Düsseldorf. Si tratta del secondo gol nell’esperienza in Germania dell’ex centravanti del Milan: il primo l’aveva segnato nella gara di DFB-Pokal contro lo Schalke 04.

