I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Pierangelo Bertoli era down”, la frase di Aragozzini da Simona Ventura imbarazza la Rai



Le parole pronunciate dall’ex patron di Sanremo Adriano Aragozzini a “Settimana Ventura” hanno indignato la famiglia di Pierangelo Bertoli, che non era affetto da sindrome di down, bensì da poliomelite. La vicenda diventa un caso in Rai con l’intervento del consigliere di amministrazione Rai Laganà, che chiede scusa alla famiglia e lamenta “ospiti ignoranti e conduttori non all’altezza del ruolo in Rai”.

Continua a leggere



Le parole pronunciate dall’ex patron di Sanremo Adriano Aragozzini a “Settimana Ventura” hanno indignato la famiglia di Pierangelo Bertoli, che non era affetto da sindrome di down, bensì da poliomelite. La vicenda diventa un caso in Rai con l’intervento del consigliere di amministrazione Rai Laganà, che chiede scusa alla famiglia e lamenta “ospiti ignoranti e conduttori non all’altezza del ruolo in Rai”.

Continua a leggere

Continua a leggere