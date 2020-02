I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pieve San Giacomo, bimbo di due anni cade da una finestra e finisce in ospedale



Paura per una coppia di genitori di Pieve San Giacomo in provincia di Cremona. Il loro bimbo di due anni è in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Giovanni XXXIII di Bergamo. Il piccolo è precipitato da una finestra nel cortile del palazzo dopo un volo di diversi metri.

