I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pioli: “Astori è sempre dentro di me e credo sia felice che io sia al Milan”



Alla viglia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico emiliano è tornato a ricordare il suo ex capitano: “Al di là del tatuaggio, Davide è sempre dentro di me. Ho avuto il piacere di conoscerlo e allenarlo e visto che lui è cresciuto qui penso possa essere contento del mio arrivo al Milan. È una situazione che non avrei mai voluto vivere, ma credo che mi abbia fatto diventare un uomo migliore”.

Continua a leggere



Alla viglia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico emiliano è tornato a ricordare il suo ex capitano: “Al di là del tatuaggio, Davide è sempre dentro di me. Ho avuto il piacere di conoscerlo e allenarlo e visto che lui è cresciuto qui penso possa essere contento del mio arrivo al Milan. È una situazione che non avrei mai voluto vivere, ma credo che mi abbia fatto diventare un uomo migliore”.

Continua a leggere

Continua a leggere