Pisa, neonato morto dopo lo scoppio dell’airbag: indagati i genitori



Indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo i genitori del piccolo Brendon, il neonato di due mesi morto domenica sera per le lesioni riportate nell’apertura dell’airbag del lato passeggero per effetto del tamponamento a Pisa. Si tratta di un provvedimento necessario per consentire alla coppia di nominare un avvocato in vista dell’autopsia.

