Pisa, parà morto in caserma dopo aver assunto alcol e cocaina: tre commilitoni a processo



Tiziano Celoni, paracadutista di 27 anni che si trovava al Capar di Pisa per un corso di addestramento, venne trovato nella sua branda agonizzante dopo essere rientrato, alcune ore prima, ubriaco e drogato in caserma. Morì poche ore più tardi. Tre suoi commilitoni sono finiti a processo per omissione di soccorso.

