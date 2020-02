I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Polemica a Domenica In: Elettra Lamborghini non si presenta per non incontrare Selvaggia Lucarelli



Elettra Lamborghini non si presenta sul palco dell’Ariston nel corso della puntata di Domenica In, per non incontrare Selvaggia Lucarelli. Questo è quanto la firma de “Il Fatto Quotidiano” comunica a Mara Venier, visibilmente dispiaciuta dall’accaduto. Il motivo risiederebbe nei commenti, piuttosto forti, che la giornalista avrebbe riservato nei giorni scorsi all’esibizione sanremese della cantante.

