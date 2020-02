I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Polemiche ai César, Polanski premiato e criticato da Adèle Haenel che abbandona la sala



Le polemiche hanno segnato i Premi César, gli Oscar del Cinema francese, di quest’anno. Nonostante le polemiche dei giorni scorsi, infatti, Roman Polanski, accusato di violenze sessuali, ha vinto tre premi per il film “J’accuse”, compresa quello per la miglior regia. Per questo motivo l’attrice Adèle Haenel e altre persone hanno abbandonato la sala per protesta.

