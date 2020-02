I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Porto, il presidente annuncia il ritiro di Casillas: “Iker ci mancherà molto”



Il patron del Porto, durante un incontro con la stampa, ha di fatto comunicato il ritiro dal calcio giocato di Casillas: “Prima di presentare la candidatura, è venuto ad Oporto per pranzare con me e per informarmi che avrebbe preso la decisione di candidarsi e che quindi avrebbe concluso la sua carriera”.

