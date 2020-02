I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Portogallo, il Benfica chiede arbitri stranieri per le sfide contro il Porto



Il pre-partita della sfida tra Porto e Benfica si è rivelato piuttosto movimentato. Sono stati appesi due manichini ad un ponte: uno aveva la maglia del Benfica e l’altro la casacca dell’arbitro e la società delle Aguias non ha gradito. Nelle ore successive è arrivata nota di condanna del club di Lisbona: “Chiediamo alla Liga portoghese e alla Federazione di prendere in considerazione la possibilità di ricorrere alla nomina di arbitri stranieri per le gare fra Benfica e Porto. I nostri tifosi e i nostri giocatori sono stati minacciati e intimiditi”.

