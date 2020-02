I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Portuense, incendio su un bus Atac tra via Frattini e Largo La Loggia



Un autobus dell’Atac, della linea 710, ha preso fuoco poco dopo le 19 di oggi, 25 febbraio, mentre percorreva via Frattini, all’altezza di largo La Loggia, in zona Portuense, nel quartiere XI di Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non risultano feriti. Si tratterebbe di un incidente; le fiamme sarebbero partite dal cofano, probabilmente per un guasto meccanico.

