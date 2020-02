I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pozzuoli, la rampa di via Campana per la Tangenziale chiude per tre giorni



Per tre giorni rimarrà chiusa la rampa di accesso alla Tangenziale di via Campana, a Pozzuoli (Napoli). Il motivo sono i lavori di rifacimento della sede stradale con sistemazione dei sottoservizi, per realizzare il raccordo della struttura stradale con il collegamento in galleria tra la Tangenziale e il porto di Pozzuoli.

