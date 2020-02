I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Premier, l’Arsenal batte l’Everton: un grande Aubameyang ferma la corsa di Ancelotti



Reduce dalla vittoria di Europa League ottenuta in Grecia, i ‘Gunners’ hanno fermato e battuto a Londra la squadra di Carlo Ancelotti e si sono confermati come l’unica squadra della Premier a non aver ancora perso una partita in questo 2020. Grande protagonista della sfida dell’Emirates è stato Aubameyang: autore di una doppietta.

Continua a leggere



Reduce dalla vittoria di Europa League ottenuta in Grecia, i ‘Gunners’ hanno fermato e battuto a Londra la squadra di Carlo Ancelotti e si sono confermati come l’unica squadra della Premier a non aver ancora perso una partita in questo 2020. Grande protagonista della sfida dell’Emirates è stato Aubameyang: autore di una doppietta.

Continua a leggere

Continua a leggere