Prescrizione, Renzi a muso duro a Conte: “Se vuoi apri la crisi di governo e cambia maggioranza”



Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, invita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad aprire la crisi di governo rispondendo alle parole dell’inquilino di Palazzo Chigi sul tema della prescrizione: “Puoi cambiare maggioranza, lo hai già fatto, sai come si fa, quello che non puoi dire è che noi siamo opposizione maleducata perché se lo siamo voi non avete la maggioranza”.

