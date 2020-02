I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Previsioni meteo Milano, in arrivo ondata di freddo: temperature minime sotto lo zero



Freddo e temperature minime sotto le zero nei prossimi giorni a Milano e in numerose città della Lombardia a causa dell’arrivo di un’ondata di maltempo su tutto il nord Italia. Il cielo sarà perlopiù sereno salvo qualche debole nevicata in quota mentre i venti continueranno a soffiare sia in montagna che in pianura.

Continua a leggere



Freddo e temperature minime sotto le zero nei prossimi giorni a Milano e in numerose città della Lombardia a causa dell’arrivo di un’ondata di maltempo su tutto il nord Italia. Il cielo sarà perlopiù sereno salvo qualche debole nevicata in quota mentre i venti continueranno a soffiare sia in montagna che in pianura.

Continua a leggere

Continua a leggere