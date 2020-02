I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Primo caso di Coronavirus in Africa, confermato paziente infetto in Egitto



Il primo caso confermato di contagio da Coronavirus Covid-19 in Africa è stato registrato in Egitto. Lo hanno annunciato oggi le autorità egiziane. Si tratta di un paziente straniero che si trovava nel Paese nordafricano di cui però non sono stati forniti altri dettagli. Non aveva mostrato alcun sintomo ma era stato identificato e sottoposto a controlli in base ai suoi viaggi che comprendevano la Cina.

