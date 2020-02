I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Provocò l’incidente che uccise la compagna incinta: Alessio Consalvi condannato per maltrattamenti



Alessio Consalvi, ai domiciliari per l’omicidio stradale della ex incinta Valentina Picca a Cisterna di Latina, a ottobre scorso è evaso dall’abitazione per aggredire la nuova compagna mentre era ricoverata in ospedale dopo il parto. Il Tribunale di Latina lo ha contannato a tre anni di carcere.

Continua a leggere



Alessio Consalvi, ai domiciliari per l’omicidio stradale della ex incinta Valentina Picca a Cisterna di Latina, a ottobre scorso è evaso dall’abitazione per aggredire la nuova compagna mentre era ricoverata in ospedale dopo il parto. Il Tribunale di Latina lo ha contannato a tre anni di carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere