PSG, falso allarme: Neymar disponibile per la trasferta di Champions a Dortmund



Dopo la botta al costato che lo ha costretto a saltare diverse partite, il campione brasiliano è pronto a tornare tra i giocatori disponibili per la prima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund: in programma il prossimo 18 febbraio in Germania.

