PSG, tifosi infuriati con Neymar: il giocatore vola in Germania per una sfilata di moda



Alle prese con la riabilitazione dall’ultimo infortunio accusato, e a pochi giorni dal primo match con il Borussia Dortmund in Champions League, Neymar è volato a Düsseldorf per promuovere la sua linea d’abbigliamento. Una trasferta che non è piaciuta ai tifosi, ma che Thomas Tuchel aveva precedentemente autorizzato: “È chiaro che come allenatore vorrei che la sera tutti i miei ragazzi fossero nel loro letto, ma a volte bisogna prendere decisioni diverse e trovare dei compromessi”.

