I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Psg, Tuchel sceglie Cavani e boccia Icardi: “Gioca chi segna”



Alla vigilia della partita di campionato contro il Digione, il tecnico del Paris Saint-Germain ha spiegato l’esclusione dell’ex capitano dell’Inter: “Con gli attaccanti funziona così. Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per loro. Se segnano e fanno la differenza, allora restano in campo”.

Continua a leggere



Alla vigilia della partita di campionato contro il Digione, il tecnico del Paris Saint-Germain ha spiegato l’esclusione dell’ex capitano dell’Inter: “Con gli attaccanti funziona così. Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per loro. Se segnano e fanno la differenza, allora restano in campo”.

Continua a leggere

Continua a leggere