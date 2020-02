I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pupo bloccato a New York per un atterraggio d’emergenza, a rischio il suo ritorno al GF Vip



Il cantante fa sapere attraverso i suoi social che, a causa di un passeggero “indisciplinato”, l’aereo che dovrebbe riportarlo a Roma dopo il concerto di New York è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a Londra: “A causa di questa persona il mio volo di ritorno subirà un forte ritardo, spero di farcela in tempo per il GF Vip”.

Continua a leggere



Il cantante fa sapere attraverso i suoi social che, a causa di un passeggero “indisciplinato”, l’aereo che dovrebbe riportarlo a Roma dopo il concerto di New York è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a Londra: “A causa di questa persona il mio volo di ritorno subirà un forte ritardo, spero di farcela in tempo per il GF Vip”.

Continua a leggere

Continua a leggere