Pupo non c’è al Grande Fratello Vip ma nessuno se ne accorge: “Non si sente la mancanza”



L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 è stata caratterizzata dall’assenza di Pupo. Al suo posto, un cartonato al fianco di Wanda Nara. Il cantante è stato a New York per una serie di concerti e su Twitter malignano: “Non si sente per niente la sua assenza, meglio senza perché Wanda Nara è più libera”.

