Quagliarella si ripete: segna un gol identico al Napoli dopo 11 anni



Fabio Quagliarella è uscito per infortunio, ma è stato il migliore in campo del Monday Night Sampdoria-Napoli. L’attaccante ha segnato un gol meraviglioso nel primo tempo. Un tiro al volo così bello lo aveva già fatto, esattamente 11 anni fa, e anche in quel caso aveva realizzato un gol al Napoli, questa volta è toccato subire la rete a Meret.

