I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quando Gaucci cacciò Ahn da Perugia per il ‘golden gol’ all’Italia



Nel 2002 Luciano Gaucci, presidente del Perugia, licenziò il nordcoreano Ahn non permettendogli di rientrare in squadra. Motivo? Segnò il golden gol all’Italia ai Mondiali e l’ira funesta del numero uno del club umbro fu tremenda: “Quel signore non deve più accostarsi alla nostra squadra!”. Ahn era stato acquistato 2 anni prima.

Continua a leggere



Nel 2002 Luciano Gaucci, presidente del Perugia, licenziò il nordcoreano Ahn non permettendogli di rientrare in squadra. Motivo? Segnò il golden gol all’Italia ai Mondiali e l’ira funesta del numero uno del club umbro fu tremenda: “Quel signore non deve più accostarsi alla nostra squadra!”. Ahn era stato acquistato 2 anni prima.

Continua a leggere

Continua a leggere