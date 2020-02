I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quando si giocherà Atalanta-Sassuolo, il recupero forse già a marzo



La partita tra Atalanta e Sassuolo è una di quelle che è stata rinviata, dopo il decreto governativo, con Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari. L’Atalanta è impegnata anche in Champions League e per questo è difficile trovare una data. Una delle date possibili potrebbe essere quella del 18 marzo, serve il sì delle società e della Lega, che dovrebbe spostare Fiorentina-Sassuolo. Quella data potrebbe essere la migliore considerando anche il cammino in Champions dell’Atalanta.

Continua a leggere



La partita tra Atalanta e Sassuolo è una di quelle che è stata rinviata, dopo il decreto governativo, con Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari. L’Atalanta è impegnata anche in Champions League e per questo è difficile trovare una data. Una delle date possibili potrebbe essere quella del 18 marzo, serve il sì delle società e della Lega, che dovrebbe spostare Fiorentina-Sassuolo. Quella data potrebbe essere la migliore considerando anche il cammino in Champions dell’Atalanta.

Continua a leggere

Continua a leggere