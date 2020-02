I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Quarto figlio per Robbie Williams e Ayda Fiel, il secondo nato da madre surrogata



La moglie di Williams, Ayda Field, condivide un video di suo marito con in braccio il quarto figlio, nato da madre surrogata come Coco, che invece era arrivata nel 2018. Non è stato ancora reso noto il nome del piccolo, ma la famiglia si allarga e i due non sono la prima coppia di star ad aver scelto questa modalità.

